Погрузка на сети РЖД в мае выросла на 2%, грузооборот снизился на 0,9%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в мае 2023 года составила 106,7 млн тонн, что на 2% больше, чем в мае 2022 года, сообщила компания.

Грузооборот за май 2023 года составил 225 млрд тарифных тонно-км (снижение на 0,9% в годовом исчислении). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 279,5 млрд т-км (-1,5%).

Погрузка за январь-май 2023 года составила 517,6 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За пять месяцев железными дорогами было погружено: каменного угля - 151,1 млн тонн (+1,2% к январю-маю 2022 г.); кокса - 4,7 млн тонн (+5,9%); нефти и нефтепродуктов - 89,4 млн тонн (-0,2%); руды железной и марганцевой - 48,2 млн тонн (-1,3%); черных металлов - 28,6 млн тонн (-4%); лома черных металлов - 5,2 млн тонн (-8,7%); химических и минеральных удобрений - 25,7 млн тонн (+0,2%); цемента - 9,3 млн тонн (+0,5%); лесных грузов - 11,7 млн тонн (-22%); зерна - 12,8 млн тонн (+39,1%); строительных грузов - 54,6 млн тонн (+9,1%); руды цветной и серного сырья - 7,5 млн тонн (-1,4%); химикатов и соды - 9,1 млн тонн (-9,5%); промышленного сырья и формовочных материалов - 11,4 млн тонн (-15,4%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 48,6 млн тонн (+3,1%).

Грузооборот с начала 2023 г. составил 1124,4 млрд тарифных т-км (+1,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1397,8 млрд т-км (+0,5%).

По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, план работы РЖД на июнь 2023 года предполагает погрузку на уровне 3,43 млн тонн в среднем в сутки. План погрузки на май составлял 3,49 млн тонн в среднем в сутки.