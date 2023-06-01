Дальние перевозки пассажиров на сети РЖД в мае выросли к апрелю на 13%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В мае 2023 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования выросли в годовом выражении на 7%, до 9,8 млн человек, сообщило ОАО "РЖД" со ссылкой на оперативные данные. В апреле показатель составил 8,7 млн человек. Таким образом, помесячный рост перевозок в мае составил 13%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в прошлом месяце вырос почти на 6% год к году, до 7,7 млрд пассажиро-километров (пкм).

Пригородные перевозки в мае увеличились на 5%, до 92,7 млн пассажиров. Пассажирооборот в этом секторе показал рост почти на 4%, до 2,9 млрд пкм.

Таким образом, всего в мае на инфраструктуре РЖД было перевезено 102,5 млн пассажиров, что на 5,5% выше уровня мая прошлого года. Пассажирооборот составил 10,6 млрд пкм (+5%).

За январь-май 2023 года было отправлено 466 млн пассажиров (+9%): в дальнем следовании - 42,5 млн (+18%), в пригородном сообщении - 423,5 млн (+8%). Общий пассажирооборот с начала 2023 года вырос на 16%, до 45,4 млрд пкм: в дальнем следовании - на 19%, до 32,7 млрд пкм, в пригородном сообщении - на 10%, до 12,7 млрд пкм.