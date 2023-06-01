"КАМАЗ" рассматривает выпуск электромобилей "Атом" на площадке завода "Москвич"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Производство линейки электромобилей "Атом", создаваемой при участии "КАМАЗа" компанией "Кама", будет организовано, скорее всего, на базе завода "Москвич" в Москве.

"У нас есть тема "Москвича". Нам нужна загрузка "Москвича". Мы рассматриваем площадку Москвы", - сообщил журналистам гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, отвечая на вопрос о том, где планируется выпускать электромобили "Атом".

Сейчас по соглашению с Москвой "КАМАЗ" выступает технологическим партнером столичного завода "Москвич" (до ухода Renault из РФ – ЗАО "Рено Россия"), где в ноябре 2022 года стартовала серийная крупноузловая сборка машин одноименного бренда.

Как сообщил Когогин, "Москвич" должен стать базой для формирования легкового дивизиона "КАМАЗа", о создании которого ранее заявил автопроизводитель. Он будет выделен в отдельное юрлицо под названием "Москвича" и пока включать только эту площадку.

Отвечая на вопрос о том, какие еще площадки могли бы быть включены в легковой дивизион, Когогин сказал: "Москвич". Пока достаточно".

В этом контексте он раскритиковал те активы, которые остались на территории РФ после ухода иностранных инвесторов. "После того, как я последнее время несколько раз побывал в Китае – за два месяца трижды – могу сказать, что вообще начинаешь переосмысливать те активы, которые у нас остались от японских, корейских и европейских производителей – а представляют ли они какую-то ценность? Большой вопрос", - заявил глава "КАМАЗа".

Он пояснил, что вопросы вызывают, например, поставки запасных частей на установленное на площадках оборудование, а также возраст самих заводов - от 10 до 15 лет, - и их несоответствие современным требованиям к производительности, автоматизации и т.д.

"Если мы не хотим отстать от прогресса, то скорее всего кончится тем, что мы будем вынуждены строить новые заводы под новый продукт", - считает Когогин.

В пример он привел бывший завод Ford в Набережных Челнах. "Мы его обследовали и пришли к выводу, что он сегодня в принципе не работоспособен", - отметил топ-менеджер.

Ранее говорилось о том, что российская площадка Ford рассматривалась компанией "Кама" для запуска производства электромобилей. По словам Когогина, это маловероятно. "Пока там решений никаких нет, и за время, которое прошло, оборудование во многом распалось. Там инвестиции нужны", - отметил он.

АО "Кама" было зарегистрировано в августе 2021 года с уставным капиталом 720 тыс. рублей. Гендиректором предприятия является бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк. В ноябре 2022 года сообщалось, что участниками стартапа являются гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и предприниматель Рубен Варданян.

"КАМАЗ" планировал создать прототип электромобиля "Атом" к маю 2023 года. Предполагается, что линейка "Атом" будет включать две базовые модели с версиями для такси и доставки.

Как рассказал в четверг журналистам Поваразднюк, в октябре 2023 года "Кама" планирует представить прототипы электрокаров с тем, чтобы провести тестовые испытания. "В середине, во II-III квартале 2024 года мы ожидаем, что в условиях уже производственной площадки сможем произвести первый опытный образец и постепенно выходить на серийное производство к середине 2025 года", - сказал он.

Объем производства на первом этапе будет зависеть от количества предзаказов со стороны бизнеса. "Это будет несколько тысяч автомобилей, скажем, от 5 до 15 тысяч автомобилей в зависимости от наличия пула клиентов", - считает гендиректор "Камы". "К 2030 году будем выходить на более высокие объемы. Мы считаем, что эти объемы составят от 100 тыс. автомобилей в год для российского рынка. И также в 2030 году мы рассчитываем, что бизнес будет уже не только в России, но и международным с точки зрения рынков, где электроавтомобили популярны", - сообщил Поваразднюк, отметив, что направлениями экспортных поставок могут стать Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, возможно, Китай.