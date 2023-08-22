"Кама" готова дать рынку до 30 тыс. электрокаров "Атом" в 2025 году

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Компания "Кама", разрабатывающая при участии "КАМАЗа" линейку электромобилей "Атом", в год запуска производства сможет поставить клиентам 25-30 тысяч машин. Об этом сообщил исполнительный директор АО "Кама" Харальд Грюбель корпоративному изданию "Вести КАМАЗа".

"В 2025 году мы сможем предложить клиентам и 25 тыс. автомобилей, и 30 тыс. – производство справится", - приводит издание слова Грюбеля.

Он напомнил, что в планах предприятия довести производство до 100 тыс. электромобилей в год, если на них будет спрос.

"У нас собрана мощная команда, с которой мы идем к мощности производства не менее 100 тыс. экземпляров в год. Как быстро мы к этому показателю придем, зависит, прежде всего, от популярности "Атома", от продаж", - заявил Грюбель.

В текущем году "Кама" планирует создать на имеющейся платформе около десяти функциональных прототипов электромобиля под разные сферы деятельности, старт серийного производства запланирован на вторую половину 2025 года, говорится в статье.

АО "Кама" зарегистрировано в августе 2021 года с уставным капиталом 720 млн рублей, предприятие возглавил бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк. По данным "Вестей КАМАЗа", "КАМАЗ" инвестировал в "Атом" 360 млн рублей, глава "КАМАЗа" Сергей Когогин вложил в уставный капитал "Камы" около $1 млн, участником стартапа также стал бизнесмен Рубен Варданян.

Прототип электромобиля "Атом" был впервые продемонстрирован в мае 2023 года на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани. Предполагается, что линейка "Атом" будет включать две базовые модели с версиями для такси и доставки.

Серийное производство линейки электромобилей "Атом" планируется организовать на площадке завода "Москвич" в Москве.