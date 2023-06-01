Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Сбербанк в восемь раз увеличил выдачу ипотеки по ИЖС за два года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сбер увеличил выдачу ипотеки по проектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в восемь раз с 2021 года, сообщили в пресс-службе сервиса "Домклик".

ЭкономикаДоля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитовДоля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитовЧитать подробнее

"Если в 2021 году заемщики ежемесячно оформляли в банке таких кредитов в среднем на 2 млрд рублей, то в 2023 - уже на 16,1 млрд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что доля кредитов на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки в Сбере с 2021 по 2023 год выросла с 0,8% до 5,9%.

По объектам с эскроу решение об аккредитации уже принимается автоматически - 85% корпусов с эскроу получают решение за 1,4 дня. Допускается строительство на земельных участках, разрешенное использование которых не соответствует строящемуся объекту.

Ранее в Сбере прогнозировали рекордный спрос на ипотеку на ИЖС в мае. Аналитики заявляли, что ориентировочно по итогам мая россияне возьмут для покупки дома 7,9 тыс. кредитов на 35 млрд рублей.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Газпром нефти" ждет роста спроса на нефть в Китае во II полугодии

Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель

Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

Несис назвал "достаточно обширными" последствия санкций для российских активов Polymetal

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Фондовые индексы США снизились в среду

Фондовые индексы США снизились в среду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });