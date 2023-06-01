Сбербанк в восемь раз увеличил выдачу ипотеки по ИЖС за два года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сбер увеличил выдачу ипотеки по проектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в восемь раз с 2021 года, сообщили в пресс-службе сервиса "Домклик".

"Если в 2021 году заемщики ежемесячно оформляли в банке таких кредитов в среднем на 2 млрд рублей, то в 2023 - уже на 16,1 млрд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что доля кредитов на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки в Сбере с 2021 по 2023 год выросла с 0,8% до 5,9%.

По объектам с эскроу решение об аккредитации уже принимается автоматически - 85% корпусов с эскроу получают решение за 1,4 дня. Допускается строительство на земельных участках, разрешенное использование которых не соответствует строящемуся объекту.

Ранее в Сбере прогнозировали рекордный спрос на ипотеку на ИЖС в мае. Аналитики заявляли, что ориентировочно по итогам мая россияне возьмут для покупки дома 7,9 тыс. кредитов на 35 млрд рублей.