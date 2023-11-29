Законопроекты о применении счетов эскроу в ИЖС приняты в I чтении

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроекты, призванные создать нормативную базу для введения счетов эскроу в ИЖС по аналогии аналогичным механизмом в многоквартирных домах, сообщил в Telegram депутат Сергей Колунов, член комитета по строительству и ЖКХ.

"Порядка пяти миллионов российских семей в перспективе воспользуются изменениями, поддержанными (...) сегодня в первом чтении", - написал он.

Он считает что механизм поможет защитить заказчиков, которые вкладывают свои деньги в строительство индивидуального жилья, подрядчиков и систематизировать рынок.

Ранее Минстрой сообщал, что подготовил несколько законопроектов, которые позволят распространить счета эскроу на подряд для покупки гражданами домокомплектов у производителей.

"Важная задача - обеспечить гарантированный спрос на домокомплекты со стороны граждан, это можно будет сделать после принятия тех изменений, которые нами подготовлены. Они все согласованы, мы в установленном порядке вносим их в правительство", - отмечал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

В августе вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что законопроект, позволяющий использовать счета эскроу для покупки гражданами дома или домокомплекта, может быть принят в конце 2023 - начале 2024 года.

Банк "ДОМ.РФ" первым на рынке запустил ипотеку на ИЖС по договору подряда с использованием счетов эскроу в июле текущего года в качестве пилотного проекта. Ранее механизм эскроу в сегменте ИЖС применялся банком только для сделок с покупкой жилого дома в составе малоэтажного жилого комплекса (коттеджного поселка) по договору участия в долевом строительстве.