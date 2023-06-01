Белоруссия предложила "Транснефти" повысить тарифы на прокачку нефти в 1,8 раза

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с ПАО "Транснефть" увеличение тарифов на транспортировку нефти в 1,8 раза, сообщило белорусское предприятие.

"В условиях снижения транзитной транспортировки через территорию Беларуси ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило ПАО "Транснефть" повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через республику на 84%. Увеличение удельного тарифа на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии планируется с $0,91 до $1,67 за 100 тонно-километров, в направлении Украины – с $1,14 до $2,09 за 100 тонно-километров", - сказал представитель "Гомельтранснефть Дружба", которого цитирует госагентство "БелТА".

На предприятии подчеркивают, что предлагаемые белорусским оператором тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию Белоруссии ниже тарифов, установленных операторами Украины и Казахстана.

По данным "Гомельтранснефть Дружбы", "Укртранснафта" с 1 января 2023 года подняла удельный тариф на транзитную транспортировку нефти через Украину в направлении Венгрии и Словакии с $3,5 до $4,3 за 100 ткм. Также "Укртранснафта" запланировала двухэтапное повышение тарифа с 1 июня 2023 года до $5,4 за 100 ткм, с 1 августа 2023 года - до $6,6 за 100 ткм.

"Казтрансойл" решил увеличить с 1 июля этого года тариф на перекачку нефти по магистральным нефтепроводам в целях экспорта за пределы Казахстана с $1,97 до $2,27 за 100 ткм, отмечает белорусская компания.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, а также поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ. Нефтетранспортная система на территории Белоруссии включает более 1,2 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметрами 1020, 820, 720, 630 и 530 мм. В однониточном исчислении предприятие эксплуатирует более 3 тыс. км нефтепроводов.

С 1 февраля 2023 года тарифы на прокачку нефти увеличены на 9%. "Гомельтранснефть Дружба" предлагала повысить их на 39%. Тарифы были увеличены в рамках взаимодействия антимонопольных органов Белоруссии и России на основании межправительственного соглашения.

Ранее сообщалось, что "Гомельтранснефть Дружба" ожидает двукратного падения прокачки нефти в 2023 году.

В 2022 году прокачка нефти по системе магистральных нефтепроводов на территории Белоруссии снизилась на 7,3% – до 49,6 млн тонн. В 2021 году предприятием было транспортировано 53,5 млн тонн нефти, в 2020 году – 61,5 млн тонн против 63 млн тонн в 2019 году.