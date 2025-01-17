Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на транзит нефти на 11%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило новые тарифы на транспортировку нефти по своей территории, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.

Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" по направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 698,48 российского рубля за 1 тонну. По направлениям Унеча (Высокое) - Броды и Унеча (Высокое) - граница Белоруссии и Украины тариф составит 239,52 российского рубля за 1 тонну.

Таким образом, по сравнению с действующими тарифами стоимость прокачки нефти по Белоруссии вырастет на 11%. Это решение вступит в силу с 1 февраля 2025 года.

Белоруссия ежегодно по согласованию с ПАО "Транснефть" индексирует тарифы на прокачку нефти по своей территории через магистральные нефтепроводы, которыми управляет ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Тарифы устанавливает министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

С 1 февраля 2024 года тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) - Адамова Застава (от границы с Россией до границы с Польшей в направлении Германии) был повышен на 38% - до 629,26 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС). Тариф на транспортировку нефти по участку Унеча (Высокое) - Броды (от границы с Россией в направлении Украины, Венгрии, Словакии и Чехии) вырос на 10,2% - до 215,78 российского рубля за 1 тонну.