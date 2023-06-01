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ГК "Титан" начала строить завод силикагелей за 8 млрд руб. под Нижним Новгородом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ГК "Титан" начала строительство предприятия по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей в ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области, инвестиции в проект оцениваются в 8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский заложили первый камень завода в ОЭЗ в Дзержинске.

Запуск производства запланирован на 2025 год. Производственная мощность по микронизированным силикагелям составит 12 тыс. тонн, а по стабильным силиказолям - до 42 тыс. тонн в год, говорится в сообщении.

Предприятие строит резидент ОЭЗ – ООО "Руссилика" (входит в ГК "Титан").

"Это производство включено в перечень проектов, оказывающих существенное влияние на смежные отрасли промышленности. Для решения столь амбициозной задачи предприятию в 2022 году был предоставлен льготный заем Фонда развития промышленности в размере 5 млрд рублей. Это должно стать хорошей основой для освоения производства силикагеля и стабильного силиказоля", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

Микронизированные силикагели и стабильные силиказоли имеют широкую область применения. В частности, микронизированный силикагель применяется в изготовлении шин и резинотехнических изделий, в химической промышленности – как носитель катализаторов, в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс – в качестве наполнителя, в пищевом производстве – для фильтрации и стабилизации напитков и растительных масел. Стабильный силиказоль используется в нефтепереработке для синтеза катализаторов гидрокрекинга, в производстве трансформаторной стали для придания антикоррозийных свойств, антипригарных свойств литьевым формам при производстве металлов, клеев, бумаги, красок, строительных материалов.

Как сообщалось, соглашение о создании производства было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 году. Тогда объем инвестиций в проект оценивался в 5 млрд рублей.

ГК "Титан" занимается производством и сбытом синтетического каучука, фенола, производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объединяет ряд нефтехимических и агропромышленных предприятий.

Нижний Новгород ГК "Титан"
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