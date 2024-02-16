Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Глава совета директоров ГК "Титан" Сутягинский объявлен в розыск в Казахстане

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Михаил Сутягинский объявлен в Казахстане в розыск по подозрению в организации убийства, сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.

"Департаментом полиции города Алма-Аты по факту убийства в марте 2002 года в отношении Сутягинского М.А. расследуется уголовное дело по статье 99 части 2 УК (убийство, совершенное из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что 30 января 2024 года фигурант признан подозреваемым в организации совершения убийства. Суд заочно арестовал его, заведено розыскное дело.

ГК "Титан" направила обращение в адрес Генеральной прокуратуры России в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации Сутягинского и в целом группы, сообщили в пресс-службе ГК.

"Михаилу Сутягинскому не поступало официального запроса о его розыске на территории Казахстана. Михаил Сутягинский живет и работает в России, является гражданином Российской Федерации. Он открыт для диалога и ни от кого не скрывается, о факте розыска бизнесмен узнал из казахских СМИ", - говорится в комментарии.

ГК "Титан" рассматривает факт объявления Сутягинского в розыск как инструмент давления на бизнесмена в связи с инициацией им процедуры международного арбитража с целью возврата потерянных инвестиций на территории Казахстана. "В результате череды недружественных действий ряда властных структур были национализированы два завода, принадлежащих Михаилу Сутягинскому, однако он намерен продолжать отстаивать свои имущественные права в законном порядке", - добавляет пресс-служба.

Уроженец Казахстана Сутягинский - один из крупных российских бизнесменов и промышленников. Он был депутатом Госдумы V созыва в 2008-2011 годах. Сейчас он является председателем совета директоров группы компании "Титан".

Группа компаний "Титан" объединяет ряд нефтехимических предприятий: АО "Омский каучук" (производство бутадиен-альфаметилстирольных каучуков, пропилена, метил-трет-бутилового эфира, фенола, ацетона, изопропилового спирта), ООО "Титан-СМ" (выпуск синтетических пластичных смазок и масел, автохимии, антисептиков на основе изопропанола, площадки в Омской, Нижегородской, Ростовской и Тульской областях) и ООО "Титан-Полимер" (производство БОПЭТ пленок в Псковской области). Кроме того, в группу компаний входит омский комплекс "Титан-Агро", где производится товарная свинина и комбикорма.

Казахстан Алма-Ата Госдума Титан Михаил Сутягинский Омский каучук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

За рекламу на ресурсах иноагентов будет грозить до двух лет лишения свободы

ЦБ РФ по-прежнему не видит причин продлять обязательную продажу валютной выручки

Ямальские медики сообщили, что Навального пытались реанимировать более получаса

Путину доложили о смерти Навального

СК проведет процессуальную проверку по факту смерти Навального

СК проведет процессуальную проверку по факту смерти Навального

В Кремле заявили, что ФСИН выясняет причины смерти Навального

Управление ФСИН сообщило о смерти Навального

Банк России сохранил ставку, не дал прямого сигнала, но предостерег от "эйфории"

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%

Убийство Владлена Татарского

Гособвинение попросило увеличить срок лишения свободы Дарье Треповой на год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });