Совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год по всем категориям акций, сообщила компания.

Убыток в размере 33,3 млн рублей, полученный по результатам 2022 года, рекомендовано оставить на балансе ПАО.

Годовое собрание акционеров "Мечела" состоится 30 июня в заочной форме, реестр для участия в нем закроется 6 июня.

По уставу "Мечел" выплачивает владельцам привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО. Однако аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" ранее предполагали, что компания не будет выплачивать дивиденды на "префы" за 2022 год, так как исходя из отчетности по РСБУ у "Мечела" недостаточно стоимости чистых активов для выплат.

Отчетность по МСФО за 2022 год "Мечел" не публиковал. По расчетам "БКС Мир инвестиций", EBITDA угольной компании в прошлом году выросла на 5%, до $1,8 млрд, чистая прибыль составила $1,1 млрд (оценка основана на отчетности крупнейших компаний группы по РСБУ). Чистый долг "Мечела" по итогам 2022 года должен был упасть на $0,9 млрд - до $2,6 млрд.

За 2020 год "Мечел" выплачивал 1,17 руб., за 2019 год - 3,48 руб., за 2018 год – 18,21 руб. на привилегированную акцию. Выплаты за 2017 и 2016 годы составляли 16,66 и 10,28 руб. на акцию соответственно. С 2012 по 2015 год компания платила номинальные дивиденды на "префы", чтобы они не становились голосующими.

По итогам 2021 года "Мечел" не выплачивал дивиденды на фоне моратория на банкротство, введенного правительством РФ с 1 апреля 2022 года сроком на полгода.

Дивиденды на обыкновенные акции "Мечел" не платит с 2012 года.

Уставный капитал "Мечела" разделен на 416 млн 270,745 тыс. обыкновенных и 138 млн 756,915 тыс. привилегированных акций. При этом 40% "префов" принадлежит дочерней компании "Мечела" Skyblock limited. Игорь Зюзин и его семья являются бенефициарами 51,54% обыкновенных акций "Мечела".