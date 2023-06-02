Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ на 1 мая были в 1,6 раза выше прошлогодних

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 мая, составили 18 млн 257,8 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил Росстат в пятницу.

В том числе запасы пшеницы были больше в 1,65 раза, 12 млн 045,7 тыс. тонн.

Зерна кукурузы имелось 2,088 млн тонн, что на 12% больше, чем на 1 мая прошлого года.

Росстат также сообщил, что сельхозорганизации в январе-апреле этого года реализовали 17 млн 607 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), это в 1,5 раза больше прошлогоднего. В том числе продажи пшеницы выросли в 1,6 раза, до 14 млн 067 тыс. тонн.

Кукурузы поставили на рынок 2,948 млн тонн, что на 23,4% больше, чем за четыре месяца прошлого года.

В апреле реализация зерновых и зернобобовых культур в годовом выражении выросла на 42%, до 4,506 млн тонн, в том числе пшеницы - на 48%, до 3,548 млн тонн. Кукурузы продано 656 тыс. тонн (на 18,7% больше).

Средние цены производителей на пшеницу в апреле составили 10 928 рублей за тонну (15 982 рубля в апреле 2022 года), кукурузу - 10 383 рубля (14 833 рубля), ячмень - 9 356 рублей (15 187 рублей), гречиху - 19 073 рубля (47 869 рублей).