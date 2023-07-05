Запасы зерна в сельхозорганизациях России на 1 июня были в 1,7 раза выше прошлогодних

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На 1 июня запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в российских сельхозорганизация составили 13,912 млн тонн, что в 1,7 раза больше, чем на 1 июня 2022 года, сообщил Росстат.

В том числе запасы пшеницы выросли в 1,69 раза, до 9 038,6 тысячи тонн.

Кукурузы на зерно имелось 1 729,4 тысячи тонн, что на 16,7% больше, чем на 1 июня прошлого года.

Росстат также сообщил, что сельхозорганизации в январе-мае этого года реализовали 22 358 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), это почти в 1,5 раза больше прошлогоднего. В том числе реализация пшеницы выросла почти в 1,7 раза, до 17 653 тысяч тонн.

Кукурузы было продано 3 578 тысяч тонн, что на 24% больше, чем за пять месяцев прошлого года.

В мае реализация зерновых и зернобобовых культур в годовом выражении выросла в 1,75 раза, до 4 751 тысячи тонн, в том числе пшеницы - в 1,8 раза, до 3 585 тысяч тонн. Кукурузы продано 630 тысяч тонн (на 27,1% больше).

Средние цены производителей при реализации пшеницы в мае составили 10 350 рублей за тонну (16 164 рубля в мае 2022 года), кукурузы - 11 067 рублей (14 429 рублей), ячменя - 9 217 рублей (15 408 рублей, ржи - 7 377 рублей (13 117 рублей), гречихи - 18 154 рубля (48 124 рубля), проса - 11 355 рублей (14 499 рублей), овса - 7 654 рублей (13 830 рублей) .