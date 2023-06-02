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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Азербайджан и Венгрия подписали контракт на поставку газа

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Азербайджанская SOCAR и венгерская MVM CEEnergy в пятницу заключили контракт на поставки азербайджанского газа в Венгрию в 2023 году, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В соответствии с соглашением, отметил Сийярто в фейсбуке, до конца этого года Венгрия получит 100 млн кубометров газа из Азербайджана.

Венгерский министр добавил, что нынешняя сделка может стать основой для долгосрочного контракта на поставки газа, в соответствии с которым до 2 млрд кубометров может ежегодно поставляться в Венгрию из Азербайджана.

Как сообщалось, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

По данным статистического управления Евросоюза (Евростат), в 2022 году страны ЕС - Италия, Греция и Болгария - импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Азербайджан SOCAR Венгрия MVM CEEnergy газ
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