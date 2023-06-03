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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Азербайджан в четвертом квартале этого года начнет поставки газа в Венгрию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует в четвертом квартале 2023 года начать поставки газа в Венгрию.

Как сообщалось ранее, 2 июня SOCAR и венгерская MVM CEEnergy заключили контракт на поставку азербайджанского газа в Венгрию.

"Контракт предусматривает начало поставок в 4-ом квартале 2023 года и их объем составит 100 млн кубометров", сообщили "Интерфаксу" в SOCAR.

Кроме этого, SOCAR и MVM Group обсудили сотрудничество по использованию газохранилищ, снабжения сжиженным газом (LNG).

ЭкономикаАзербайджан и Венгрия подписали контракт на поставку газаЧитать подробнее

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал, что Венгрия и Сербия до конца 2023 года начнут покупать азербайджанский газ.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в рамках подписанного контракта Венгрия до конца этого года получит 100 млн кубометров газа из Азербайджана.

По его словам, эта сделка может стать основой для долгосрочного контракта на поставку газа, в соответствии с которым до 2 млрд кубометров может ежегодно поставляться в Венгрию из Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

газ SOCAR Азербайджан Венгрия
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