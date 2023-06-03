"Газпром трансгаз Беларусь" освободили от уплаты пени за задержки на стройке в Минске

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил "Газпром трансгаз Беларусь" от уплаты пени за несоблюдение сроков строительства "Газпром Центра" в Минске.

Это следует из указа от 1 июня N162, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале республики.

Пунктом 3 указа Минскому горисполкому поручается "заключить от имени Республики Беларусь с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" дополнительное соглашение к инвестиционному договору".

Также ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" и (или) организация, реализующая инвестиционный проект, освобождается от арендной платы за земельный участок, предоставленный для реализации инвестиционного проекта, с 1-го числа первого месяца квартала, в котором указ вступает в силу, по 31 декабря 2028 года.

Помимо этого, указом разрешается строительство в рамках инвестиционного проекта "многофункциональных помещений (бизнес-апартаментов)".

В 2015 году на месте снесенного автовокзала "Московский" в Минске началось строительство "Газпром Центра", планировавшегося как самая высокая постройка белорусской столицы высотой в 189 м. Строительство стоимостью порядка $1 млрд, должно было завершиться в 2018 году, однако в декабре 2016 года оно было заморожено. В 2018 году проектом занялся новый генподрядчик, итальянская компания Codest International. В 2020 году работы на объекте возобновились, но вскоре снова прекратились.