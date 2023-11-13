Лукашенко запланировал завершение строительства высотки "Газпрома" в Минске до 2027 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Строительство "Газпром Центра" в Минске должно быть завершено до 2027 года, такой срок утвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила агентству "Минск-Новости" председатель комитета строительства и инвестиций Минского горисполкома Ирина Гонтарева.

"Глава государства утвердил новый срок сдачи объекта, все работы намерены завершить до 2027 года, - сказала она. - На протяжении длительного периода времени объект был законсервирован. Велась работа с российской стороной о завершении его строительства. В итоге принято положительное решение. В августе "Газпром" приступил к расконсервации высотного здания. Она уже завершена".

"Разработан архитектурный проект, и уже приступили непосредственно к строймонтажу. Параллельно осуществляется корректировка проектной документации по другим оставшимся строениям. То есть сейчас силы сконцентрированы на возведении высотки. Также заключено дополнительное соглашение к инвестиционному договору", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Лукашенко своим указом освободил "Газпром трансгаз Беларусь" от уплаты пени за несоблюдение сроков строительства "Газпром Центра".

В 2015 году на месте снесенного автовокзала "Московский" в Минске началось строительство "Газпром Центра", планировавшегося как самая высокая постройка белорусской столицы (высотой 189 м). Строительство стоимостью порядка $1 млрд, должно было завершиться в 2018 году, однако в декабре 2016 года оно было заморожено. В 2018 году проектом занялся новый генподрядчик, итальянская компания Codest International. В 2020 году работы на объекте возобновились, но вскоре снова прекратились.