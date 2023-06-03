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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Министр Саудовской Аравии заявил, что страны ОПЕК обсудят многое на встрече 3 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Странам ОПЕК предстоит обсудить множество вопросов на встрече в субботу, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

"(Обсудим) многое. Будет увлекательно", - сказал он при входе в здание ОПЕК.

Как сообщалось, 3 июня в Вене пройдет очередная полугодовая конференция стран ОПЕК. Страны обсудят, в том числе состояние мирового нефтяного рынка, а также возможные развития сделки ОПЕК+. Полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоится 4 июня.

ОПЕК ОПЕК+ Саудовская Аравия
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