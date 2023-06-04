Министры ОПЕК+ обсудят ситуацию на нефтяном рынке и свои возможные действия

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ обсудят в Вене ситуацию на рынке нефти и свои возможные действия.

Накануне прошла встреча министров стран ОПЕК, которая, по словам ее участников, была посвящена административным вопросам.

Однако представителей СМИ интересовало, будет ли альянс стран ОПЕК и не-ОПЕК на заседании 4 июня обсуждать возможные изменения в объемах добычи нефти на рынке, где наблюдается некоторое снижение цен.

Динамика цен не является критерием для изменения политики, страны ОПЕК+ нацелены на стабильность рынка, всегда заявляют министры стран ОПЕК+. Под стабильностью рынка подразумевается обеспечение спроса предложением, а также соблюдение интересов как производителей, так и потребителей, что неминуемо затрагивает вопрос уровня цены.

С ноября 2022 года действует соглашение стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи к уровню августа 2022 года на 2 млн баррелей в сутки.

Россия, для противодействия введенному странами G7 потолку цен на нефть, с марта 2023 года решила снизить свою добычу нефти еще на 500 тыс. б/с, а затем продлила меру до июля.

С мая до конца 2023 года ряд стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир, Габон, Казахстан, Азербайджан и Оман) решили дополнительно добровольно снизить добычу нефти еще на 1,2 млн б/с, а Россия продлила свои добровольные ограничения также до конца года. В итоге общее добровольное сокращение с мая по декабрь должно составить 1,66 млн б/с.

В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что предпосылки для новых шагов на предстоящем заседании ОПЕК+ отсутствуют, потому что решение о добровольном снижении добычи рядом стран ОПЕК+ в совокупности на 1,66 млн б/с было принято совсем недавно. "Наша задача сейчас - мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать", - сказал он, хотя обычно предпочитает не раскрывать позицию до заседания.

Позднее вице-премьер заявил, что при необходимости какие-то решения могут быть приняты.

3 июня, накануне заседания ОПЕК+, состоялась очередная полугодовая конференция стран ОПЕК. Она проходила на фоне слухов о том, что обсуждается снижение добычи странами ОПЕК+ еще на 1 млн б/с.

Нефтяные министры, преследуемые журналистами в отелях австрийской столицы, говорили только, что "все варианты на столе". Но особое внимание привлек тот факт, что в гостинице, где проживает министр энергетики Саудовской принц Абдулазиз бен Сальман, одновременно были замечены министры стран ОПЕК, принявших добровольные ограничения с мая по декабрь: ОАЭ, Кувейта, Ирака, Алжира.

Впрочем, никакой разгадки эта встреча не принесла, ровно, как и последовавшее заседание стран ОПЕК.

Министры, обычно покидавшие офис организации поочередно, в этот раз вышли одновременно, улыбались и советовали журналистам наслаждаться хорошей венской погодой, убеждая, что заседание прошло, "как всегда, прекрасно".

Министр нефти Конго Бруно Итуа сообщил только, что политика по добыче министрами стран ОПЕК не обсуждалась, оставив интригу на заседание ОПЕК+.

Прибывший поздно вечером в Вену Новак также не стал комментировать потенциальные решения.

Стоит отметить, что секретариат ОПЕК готовит данные по добыче стран альянса ОПЕК и ОПЕК+ с опозданием на месяц, поэтому фактически у министров нет понимания, каково было предложение нефти на рынке в мае.

В основном аналитики рынка исходят из того, что ОПЕК+ не будет принимать решений об изменении добычи на фоне неопределенной ситуации со спросом. Некоторые полагают, что альянс пообещает снизить добычу в будущем, другие считают, что добровольные ограничения с мая по декабрь будут "узаконены" в рамках официальных квот ОПЕК+.

Так или иначе, интрига сохраняется на 4 июня. На 11.00 мск назначено заседание министерского комитета ОПЕК+, где обычно вырабатывается рекомендация по добычной политике, а в 12.00 состоится полноформатная встреча министров ОПЕК+, где будет принято окончательное решение.