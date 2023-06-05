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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Индекс PMI сферы услуг РФ в мае снизился до 54,3 пункта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в мае 2023 года составил 54,3 пункта, опустившись с апрельского значения в 55,9 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Последние данные указали на дальнейшее расширение деловой активности в секторе.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае составил 54,4 пункта по сравнению с 55,1 пункта в апреле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня – на ее снижение.

РФ PMI S&P Global
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