Индекс PMI сферы услуг РФ в июне вырос до 56,8 пункта с 54,3 пункта в мае

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июне 2023 года составил 56,8 пункта, поднявшись с майского значения в 54,3 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Последние данные указали на резкий рост в отрасли темпами, вторыми по скорости с мая 2021 года. Компании отмечали высокий спрос и интерес со стороны клиентов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне составил 55,8 пункта по сравнению с 54,4 пункта в мае.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

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