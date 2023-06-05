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UBS рассчитывает завершить приобретение Credit Suisse 12 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS сообщил, что планирует завершить приобретение Credit Suisse 12 июня.

По завершении сделки акции Credit Suisse будут сняты с торгов на Швейцарской бирже (SIX), а американские депозитарные акции (ADS) - с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Если приобретение будет финализировано до начала торгов в США 12 июня, делистинг в Нью-Йорке произойдет в тот же день, в Швейцарии - на следующий, уточняет The Wall Street Journal со ссылкой на UBS. Если же оно будет финализировано после указанного момента, делистинг на обеих площадках состоится 13 июня.

Акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акции в обращении. Все активы и обязательства Credit Suisse Group AG перейдут к UBS Group AG.

В марте было объявлено, что UBS купит оказавшийся в сложной финансовой ситуации Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,34 млрд).

Credit Suisse UBS США Швейцария
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