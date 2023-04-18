UBS использует обратный выкуп акций для покупки Credit Suisse

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS направит часть акций, выкупленных в рамках программы buyback, на приобретение Credit Suisse. Об этом говорится в сообщении UBS на сайте федеральной комиссии Swiss Takeover Board.

Завершение сделки по покупке Credit Suisse потребует примерно 178 млн акций UBS или менее, однако в интересах акционеров последний решил не производить допэмиссию.

UBS запустил программу buyback на сумму до $6 млрд в марте прошлого года и с тех пор выкупил около 298,5 млн, или 8,47%, акций. Банк планировал погасить выкупленные бумаги и в будущем намерен передать этот вопрос на рассмотрение акционеров.

Максимально в рамках программы может быть выкуплено около 370,2 млн акций.

UBS достиг соглашения о покупке Credit Suisse в марте примерно за $3,25 млрд.

Акции UBS в ходе торгов на Швейцарской бирже во вторник дорожают на 1,4%. За год они прибавили в стоимости 12,3%.