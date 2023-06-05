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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Продажи валюты по бюджетному правилу с 7 июня увеличатся в 1,8 раза, до 3,6 млрд руб. в день

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 июня по 6 июля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 10 мая объем ежедневных продаж составляет 2 млрд рублей (в совокупности 40,4 млрд руб.). Таким образом, ежедневный объем продаж в июне вырастет в 1,8 раза.

Рост объема продаж начался после сокращения в мае (в 1,8 раза), в апреле (в 1,5 раза) и в марте (в 1,6 раза). В предыдущий раз сумма увеличивалась в феврале - объем продаж тогда вырос почти втрое по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд руб., до 8,9 млрд руб.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне на сумму 44 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило минус 30,6 млрд руб.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила были возобновлены 13 января 2023 года после их приостановки в марте прошлого года. Минфин и ЦБ выпустили в начале года сообщения о том, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". При этом все это время происходила только продажа валюты.

Минфин не исключает пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. Как в середине апреля сообщал замминистра финансов РФ Владимир Колычев, это не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении ценами на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель.

Минфин РФ
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