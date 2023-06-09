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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Банк России ожидает в течение 2023 года в основном продаж юаней из ФНБ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк России в своих прогнозах предусматривает продажу валюты в рамках бюджетного правила в целом по году, в отдельные месяцы возможны операции по покупке в зависимости от поступающей выручки.

"Мы по году в целом не видим того, что Минфин перейдет к покупке юаней, в отдельные месяцы операции могут зависеть от поступающей выручки, а в целом по году мы такое не закладываем", - сказала на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В свою очередь, зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что из апрельского мароэкономического прогноза Банка России видно, что "по году в целом валютные резервы сокращаются ровно на величину, которая будет реализована в рамках продаж по бюджетному правилу".

Ранее Набиуллина уже говорила, что вероятность перехода к покупкам в текущем году будет зависеть от формирования базовых нефтегазовых доходов.

Минфин не исключает пополнения ФНБ в 2023 году. Как в середине апреля сообщал замминистра финансов Владимир Колычев, это не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении ценами на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель.

Заботкин, говоря о влиянии операций Минфина на динамику валютного курса, отметил: "Очень расхожее мнение бытует, что направленность операций Минфина в рамках бюджетного правила каким-то образом влияет на динамику валютного курса. Это мнение ошибочно, потому что побочный эффект бюджетного правила состоит в том, что операции Минфина в рамках бюджетного правила в точности компенсируют колебания нефтегазовых доходов и, соответственно, когда на рынок поступает меньше валютной выручки, потому что цены на нефть низкие, то Минфин компенсирует это, продавая валюту из ФНБ. А когда на рынок поступает больше валютной выручки, то этот избыток частично абсорбируется в ФНБ". Таким образом, пояснил он, с точки зрения влияния на валютный рынок направленность операций Минфина в рамках бюджетного правила нейтрализует воздействие внешних факторов.

Владимир Колычев Банк России Алексей Заботкин Минфин ФНБ Эльвира Набиуллина
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