Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Работа автомобильного салона в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в РФ в мае 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 2,6 раза, до 72 171 шт., сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Согласно ранее опубликованным данным ППК, за апрель на российском легковом рынке было реализовано 75 622 автомобилей. Таким образом, в мае помесячное снижение рынка составило 4,6%.

"Автостат" не приводит накопленные данные продаж на легковом рынке РФ за январь-май 2023 года. Исходя из ранее опубликованных данных ППК за четыре месяца, по итогам пяти месяцев в РФ продано чуть более 322,5 тыс. легковых автомобилей.

Статистика ППК включает данные о продажах всех представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы "параллельного импорта". Данные из традиционного автомобильного пресс-релиза Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), публикация которого ожидается во вторник, не учитывает параллельный импорт, на который приходится уже около 10% рынка. Кроме того, некоторые бренды предоставляют в АЕБ данные лишь поквартально. Это, в частности, Chery (вкл. Exeed и Omoda), Evolute, BMW и Mercedes-Benz.

После начала военной операции на Украине большинство работавших в России мировых автоконцернов весной 2022 года стали прекращать поставки в страну автомобилей и компонентов, приостанавливая местные производства. В мае российский легковой авторынок достиг наиболее глубокого падения, сократившись по данным "Автостата", до 27,5 тыс. проданных новых автомобилей.