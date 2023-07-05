Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Продажи новых легковых машин в РФ в июне выросли в 2,5 раза год к году

Продажи новых легковых машин в РФ в июне выросли в 2,5 раза год к году
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июне 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 2,5 раза, до 82 407 штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Согласно ранее опубликованным данным ППК, за май на российском легковом рынке было реализовано 72 171 автомобиль. Таким образом, помесячный рост рынка в июне составил 14,2%.

Статистика ППК включает данные о продажах всех представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта. Данные из традиционного автомобильного пресс-релиза Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не учитывают параллельный импорт, на который приходится уже около 10% рынка. Кроме того, некоторые бренды предоставляют в АЕБ данные лишь поквартально. Это, в частности, Chery (вкл. Exeed и Omoda), Evolute, BMW и Mercedes-Benz.

Публикация пресс-релиза АЕБ о продажах легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ планируется в четверг, 6 июля. Накануне ассоциация анонсировала, что в этот день ее гендиректор Тадзио Шиллинг и председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев презентуют новый подход к предоставлению данных об авторынке.

За I полугодие 2023 года в РФ было реализовано 401 566 легковых автомобилей, что на 14% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Согласно данным "Автостата", доля Lada увеличилась до 33,5% (+12,7 п.п.), совокупная доля китайских игроков рыночного топа-10 - до 39,2% (+28,2 п.п.)

Автостат АЕБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль снизился к доллару и юаню на старте торгов под давлением внешнего негатива

Рубль снизился к доллару и юаню на старте торгов под давлением внешнего негатива

Путин заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов

Рубль по итогам вторника отыграл часть дневных потерь к доллару и евро

Рубль по итогам вторника отыграл часть дневных потерь к доллару и евро

Испания в мае побила исторический рекорд по иностранному турпотоку

Испания в мае побила исторический рекорд по иностранному турпотоку

Союз страховщиков допустил повышение лимита выплат за ущерб здоровью в ОСАГО в 2024 г.

Союз страховщиков допустил повышение лимита выплат за ущерб здоровью в ОСАГО в 2024 г.

Доллар превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $75,7 за баррель

Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $75,7 за баррель

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });