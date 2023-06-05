Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Ранее ритейлер назначил дату годового акционерного собрания - оно пройдет 27 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, - 2 июня.

Также акционеры рассмотрят вопросы об избрании членов совета директоров компании (кандидатуры в совет директоров не раскрываются), а также о назначении аудитора.

Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х.

Финальные дивиденды за 2021 год компания не выплачивала, по итогам 9 месяцев 2021 года выплаты составили 35 рублей на акцию, в сумме - 6,29 млрд рублей.

По итогам 2022 года чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" по IAS 17 сократилась на 10,2%, до 6,7 млрд рублей, на фоне снижения продаж, существенных финансовых расходов и расходов на амортизацию.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец прошлого года достигло 4,2х.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.