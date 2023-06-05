Brent подорожала до $77,5 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в понедельник, инвесторы оценивают итоги встречи ОПЕК+ на минувших выходных.

К 14:24 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,8%) - до $77,5 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,37 (1,91%) - до $73,11 за баррель.

В прошлую пятницу Brent выросла в цене на 2,5%, WTI - на 2,3%.

Страны ОПЕК+ 4 июня решили снизить уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. Государства, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год.

Саудовская Аравия в 2023 году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

"Саудовская Аравия активнее большинства других членов ОПЕК стремится поддержать цены на нефть выше отметки $80 за баррель, поскольку это важно для баланса бюджета страны на этот год", - написал аналитик DBS Bank Сурво Саркар.

По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, дополнительное сокращение добычи королевством усилит дефицит на мировом рынке до 3 млн баррелей в сутки в июле, что окажет поддержку ценам в ближайшие недели.