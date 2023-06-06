Brent подешевела до $76,5 за баррель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются утром во вторник после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

К 8:05 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% (0,26%), до $76,51 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,58 (0,8%), до $76,71 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,26 (0,36%), до $71,89 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $0,41 (0,6%), до $72,15 за баррель.

Страны ОПЕК+ 4 июня договорились снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличила цель добычи на следующий год.

Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как сообщила Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.