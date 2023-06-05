Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Страховые компании мира собрали рекордные 5,6 трлн евро премий в 2022 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Страховые компании по всему миру в 2022 году собрали более 5,6 трлн евро в виде премий по страхованию жизни, медицинскому страхованию и страхованию имущества и от несчастных случаев (P&C), установив новый рекорд, говорится в обзоре германского страховщика Allianz.

Данная сумма на 4,9% больше показателя за 2021 год. При этом глобальная инфляция в прошлом году составила 8,6%.

В сфере страхования жизни рост премий в 2022 году составил 2,4% (до 2,6 трлн евро), медицинского страхования - 4,9% (до 1,1 трлн евро), P&C - 8,7% (до 1,8 трлн евро). При этом подъем во всех трех сегментах в значительной степени был обеспечен США, в то время как в странах Западной Европы и во многих частях Азии, например, "динамика рынка страхования жизни была неутешительной", отмечается в сообщении.

Allianz прогнозирует, что в среднем объем страховых премий в мире будет расти на 5,2% в год в течение следующего десятилетия. В том числе в сегменте страхования жизни ожидается повышение на 4,7%, медицинского страхования - на 6,7%, P&C - на 5%.

Allianz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

SEC обвинила криптовалютную биржу Binance и её основателя в 13 нарушениях

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Акции Palo Alto Networks войдут в состав S&P 500 вместо бумаг Dish Network

Акции Palo Alto Networks войдут в состав S&P 500 вместо бумаг Dish Network

Акции Polymetal подешевели на 5,1% на корпоративных новостях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });