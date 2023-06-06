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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

В Минэнерго заявили об ожидаемом сохранении экспорта угля из РФ на уровне 2022 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году сохранит добычу угля и его экспорт примерно на уровне прошлого года, сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников журналистам в кулуарах международной специализированной выставки технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг" во вторник.

"Добудем примерно столько же, экспорт будет такой же. Мы ориентируемся на цифры 440/220 (млн тонн; в 2022 году добыча составила 443,6 млн тонн, экспорт - 210,9 млн тонн - ИФ)", - сказал он.

Замминистра также отметил, что РФ ежегодно увеличивала экспорт угля в Китай и в этом году "не будет менять свою традицию".

"Увеличим поставки и в этом году. Последние месяцы не совсем показательны, наступает летний сезон, следовательно, идет спад потребления энергетического угля, давайте будем смотреть по итогам года. В том году мы перестраивались - вступление эмбарго, перестраивание логистических цепочек, он не совсем показательный. Вернемся к этому вопросу в четвертом квартале, будет видно", - отметил Мочальников.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов также сообщал, что прогнозируется сохранение в 2023 году добычи угля на прошлогоднем уровне. "По началу года идет снижение, но надеемся, что выровняем ситуацию", - отмечал он.

Поставки угля в Китай в 2022 году достигли 59,52 млн тонн (+11,2%), в Индию - 16,7 млн тонн (+147,8%). В прошлом году сообщалось, что в разработке находится проект межправсоглашения с Китаем, который предусматривает поставку туда из РФ 100 млн тонн угля.

Минэнерго РФ
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