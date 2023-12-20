Минэнерго надеется на сохранение экспорта угля в 2024 году на нынешнем уровне

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году объемы добычи и экспорта угля из России могут сохраниться на уровне 2023 года, спрогнозировал в эфире телеканала "Россия-24" министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, в 2023 году добыча и экспорт угля остаются на уровне 2022 года.

Ранее сообщалось, что Минэнерго ожидает добычу угля по итогам 2023 года на уровне 440 млн т, экспорт - около 220 млн т.

"Главная задача - удержаться в параметрах 2022-2021 годов, - отмечал ранее замминистра энергетики Сергей Мочальников. - Спрос на рынке превышает существенно наши возможности по вывозу. Даже используя порты Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, хотя и здесь мы видим ограничения - нет свободного доступа к этим портам, спрос на российский уголь минимум вдвое превышает наш вывоз на экспорт",.

С 10 августа 2022 года в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из России. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из России приходилась примерно половина этой суммы).

Как сообщал в феврале 2023 года вице-премьер Александр Новак, добыча угля в стране в 2022 году составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 года Экспорт угля из России по итогам 2022 года снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и составили 172,42 млн т.