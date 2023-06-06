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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2023 году до 12,61 млн б/с

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,53 млн б/с до 12,61 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогнозный показатель на 720 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 310 тыс. б/с лучше последнего среднегодового рекорда добычи сырой нефти в США, установленного в 2019 году, - 12,3 млн б/с.

Ведомство также повысило прогноз добычи в 2024 году - на 80 тыс. б/с, до 12,77 млн б/с.

США
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