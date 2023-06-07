ВТБ в апреле заработал почти 62 млрд руб. по МСФО, за четыре месяца - 208,5 млрд руб.

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле получил чистую прибыль по МСФО в размере 61,8 млрд рублей, за четыре месяца - 208,5 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка.

Чистые процентные доходы банка в апреле составили 60 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - 18 млрд рублей (данные за аналогичный период прошлого года ВТБ не раскрывает).

Чистая процентная маржа банка по итогам апреля составила 3,1%, рентабельность капитала - 40,3%. Возврат на капитал за четыре месяца составил 36,7%.

ВТБ в 2023 году прогнозирует чистую прибыль по МСФО в диапазоне от 327 млрд до 400 млрд рублей.

"Понятно, что такие результаты апреля делают по сути движение в этом диапазоне ближе к правой границе. То есть мы сейчас идем выше, чем середина этого диапазона, увеличивая вероятность того, что что мы закончим год ближе к правому концу диапазона, чем к левому. Но, тем не менее, мы хотели бы в рамках таргета этот диапазон оставить", - сказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Прочие операционные доходы ВТБ в отчетном месяце составили 31 млрд рублей, из них 21,8 млрд рублей - положительное влияние валютной переоценки. Банк начинал год с открытой валютной позицией в размере 9 млрд евро, на конец апреля она сократилась до порядка 3 млрд евро. "Мы надеемся к концу второго квартала иметь практически закрытую открытую валютную позицию, эти эффекты будут уменьшаться. Мы не ожидаем значимых результатов от переоценки в мае и июне", - пояснил Пьянов.

Расходы группы на резервы в апреле составили 5 млрд рублей, стоимость риска - 0,3%.

Административно-управленческие расходы в отчетном месяце составили 30 млрд рублей, отношение расходов к доходам - 28,4%.

Кредитный портфель ВТБ за месяц вырос на 2,9%, портфель кредитов юрлицам увеличился на 3,6%, а кредитов физлицам - на 1,6%. Доля NPL в кредитном портфеле осталась на уровне 4,4%.

Средства физлиц в апреле увеличились на 2,5%, а средства юрлиц сократились на 3%. "Это связано с тем, что у нас одним из интересных явлений 2023 года является введение единой налоговой даты, и соответственно, введение этой даты для корпоративных налогоплательщиков приходилось на 30 апреля, то есть на конец отчетного периода. То есть по сути оттоки были связаны с необходимостью наших корпоративных клиентов платить налоги", - пояснил Пьянов.