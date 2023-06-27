ВТБ в мае сократил прибыль по МСФО, но доволен результатом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в мае заработал по МСФО чистую прибыль в размере 32 млрд рублей, в целом за пять месяцев - 240,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

В сравнении с апрелем финансовый результат ВТБ снизился почти вдвое. Как пояснил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов, майская прибыль в отличие от предыдущих месяцев является органической и не содержит разовых доходов (консолидация РНКБ и переоценка открытой валютной позиции).

"Круг консолидации группы (в мае) не менялся, открытая валютная позиция, за исключением минимальных остатков, полностью закрыта, поэтому движения курса уже нематериально влияют на финансовые результаты группы. Итого по итогам пяти месяцев будет чистая прибыль 240,5 млрд рублей, а если суммировать апрельские и майские результаты, то по итогам двух из трех месяцев второго квартала чистая прибыль будет достигать 93,8 млрд рублей, что не должно оставлять никаких сомнений как в достижимости цифры 400 млрд рублей (по итогам года - ИФ), так и в достижимости трехзначной цифры по итогам второго квартала", - заявил Пьянов.

Он отметил, что на итоговый финансовый результат группы могут повлиять несколько факторов: ускорение во второй половине года расходов, рост стоимости риска и краткосрочное увеличение ключевой ставки Банка России.

"Если вы посмотрите пятимесячные результаты, наша стоимость риска 0,9% годовых. Мы, в принципе, таргетировали по итогам года около 1%, и это дает мне основание говорить, что пока cost of risk скорее низкий, не достиг значения в 1%. И вот эти 10-15 базисных пунктов люфта наверх я в принципе вижу во втором полугодии. Традиционно, входя во второе полугодие, есть лучшее понимание и отчетности заемщиков, и исполнения ими ковенант, поэтому момент истины будет приближаться к третьему кварталу, к концу года. Поэтому действительно потенциал вверх по cost of risk я вижу", - заявил топ-менеджер.

Говоря о чувствительности процентного дохода группы к движению ключевой ставки, он указал, что ее повышение на 100 базисных пунктов означает потерю годового чистого процентного дохода ВТБ в размере около 18 млрд рублей.

Чистые процентные доходы ВТБ в мае составили 63,7 млрд рублей, за пять месяцев - 297,3 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 3,1% за месяц и в целом за январь-май.

Чистые комиссионные доходы составили 78,3 млрд рублей за пять месяцев и 18,1 млрд рублей в мае.

Стоимость риска составила 0,9% по итогам пяти месяцев и 0,8% в мае. За месяц ВТБ создал резервы в размере 12,9 млрд рублей, с начала года - 67,4 млрд рублей.

Расходы на персонал и административные расходы группы составили 140,2 млрд рублей по итогам пяти месяцев и 31,2 млрд рублей в мае. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило соответственно 28,6% и 39,3%.

Розничный кредитный портфель ВТБ вырос на 1,4% в мае, с начала года - на 7,3%, до 6 трлн рублей. Объем кредитов юрлицам увеличился за месяц на 0,9% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,1%) и за пять месяцев - на 7,5%, до 12,6 трлн рублей (5%).

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 мая составила 4,5% (4,1% на конец 2022 года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 31 мая 2023 года остается на уровне 136,6% (147,3% на конец 2022 года).

В мае средства клиентов - юридических лиц не изменились (с учетом эффекта валютной корректировки средства юридических лиц увеличились на 0,8%), с начала 2023 года - увеличились на 6,7%, до 11,9 трлн рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост средств юридических лиц по итогам пять месяцев составил 6%. Средства клиентов - физических лиц увеличились в мае на 0,9%, с начала года - на 7,6%, до 8 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки средства физических лиц увеличились на 6,9%).

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июня норматив Н1.0 (общий) составил 9,3% (минимально допустимое значение - 8%), Н1.1 (базовый) - 6,2% (минимально допустимое значение - 4,5%), Н1.2 (основной) - 8,6% (минимально допустимое значение - 6%).