Валютные резервы Китая в июле выросли до максимума с апреля

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июле выросли до $3,204 трлн по сравнению с $3,193 трлн месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.

Июльский показатель является максимальным с апреля.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение резервов до $3,2 трлн. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали этот показатель на уровне $3,207 трлн.

Курс юаня в прошлом месяце поднялся на 1,5% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 1% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец июля увеличились до 68,69 млн унций по сравнению с 67,95 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам девятого месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $135,36 млрд по сравнению с $129,93 млрд месяцем ранее.