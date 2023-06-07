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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Международные резервы России в мае снизились на 1,9%, до $584,2 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В мае 2023 года объем международных (золотовалютных) резервов России уменьшился на $11,612 млрд, или на 1,9%, до $584,175 млрд с $595,787 млрд, сообщает сайт Банка России.

В январе-мае 2023 года резервы выросли на $2,186 млрд, или на 0,4%, с $581,989 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в мае снизилась на $2,767 млрд, или на 1,9%, до $148,599 млрд. При этом доля золота в резервах выросла до рекордных 25,0% с 24,9%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не попала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ США
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