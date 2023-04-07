Международные резервы РФ в марте увеличились на 3,4%, до $593,9 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в марте 2023 года увеличился на $19,632 млрд, или на 3,4%, до $593,879 млрд с $574,247 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-марте 2023 года резервы стали больше на $11,890 млрд, или на 2%, поднявшись с $581,989 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в марте увеличилась на $11,447 млрд, или на 8,4%, до $147,011 млрд. Доля золота в резервах в марте выросла до 24,8% с 23,6%.

Банк России после санкций, наложенных на него западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.