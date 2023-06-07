Тарифы на транспорт дизтоплива по системе "Юг" могут вырасти на 12%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на транспортировку нефтепродуктов по системе "Юг" планируется повысить на 12%. Это следует из проекта приказа, подготовленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Согласно документу, предлагается установить тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефтепродуктов по маршруту "Станция "Тингута" (прием из железнодорожных цистерн на приемо-сдаточном пункте (ПСП) "ГПС "Тингута") - МП "Новороссийск" (перевалочный комплекс "Шесхарис"), оказываемые "ЛУКОЙЛу", "Газпром нефти", "Орскнефтеоргсинтезу" в размере 1864,94 рублей за тонну (без НДС).

Действующий тариф составляет 1666,02 руб. за тонну.

Тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по маршруту "ПСП "Волгоград" (прием от ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис"), оказываемые "ЛУКОЙЛу", будет повышен с 1832,40 руб./т до 2 051,19 руб./т.

Проект в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Как сообщалось, "Транснефть" планирует построить для "ЛУКОЙЛа" пункт налива нефтепродуктов в автотранспорт на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Тихорецкая" в Краснодарском крае за счет установления тарифов на транспорт нефтепродуктов на перевалочный комплекс "Шесхарис" в размере 44,18 руб. за тонну (без НДС). В таком же размере планировалось установить тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по маршруту ПСП "Волгоград" - морпорт "Новороссийск", оказываемые "ЛУКОЙЛу".

Транснефть" весной 2018 года ввела в промышленную эксплуатацию первый этап проекта "Юг", который позволяет транспортировать дизельное топливо по маршруту Волгоградский НПЗ - ГПС Тингута - Тихорецк - Новороссийск. В ноябре того же года монополия завершила строительство ж/д эстакады на головной перекачивающей станции (ГПС) "Тингута", подключение которой увеличило прокачку по системе на 2 млн тонн.

После запуска эстакады "Транснефть" может принимать дополнительно по железной дороге дизельное топливо с тех заводов, которые не подключены к системе трубопроводной монополии. Пропускная способность нефтепродуктопровода на участке Волгоград - Тихорецк составляет до 6 млн тонн в год.

Третий этап проекта "Юг" - трубопровод Самара - Волгоград - пока отложен до 2023 года: его реализация будет зависеть от потребностей рынка нефтепродуктов.