Минэнерго предложило повысить приоритетность ж/д поставок всех нефтепродуктов на восток

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго в качестве системной меры для улучшения сложившейся ситуации с вывозом и доставкой нефтепродуктов в восточном направлении считает целесообразным внести изменения во Временные правила определения очередности перевозок грузов РЖД, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

По поручению вице-премьера Александра Новака Минэнерго и Минтранс совместно с РЖД должны были до 14 июля провести анализ проблем при поставках нефтепродуктов по железной дороге и определить первоочередные и имеющие "острое" социально-экономическое значение моменты, подготовить предложения их решения для рассмотрения на совещании в правительстве.

Минэнерго считает необходимым повысить класс приоритетности вывоза всех нефтяных грузов, в том числе сжиженных углеводородных газов (СУГ), кокса и продукции нефтехимии как в экспортном, так и во внутригосударственном сообщении и перенести их в 4-ю очередь по приоритету (грузы, которые являются "субсидируемыми" государством через комплексную систему мер поддержки глубокой переработки нефтяного сырья).

В РЖД и Минтрансе не стали комментировать ситуацию.