СД "Самолета" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год

Совет может вернуться к этому вопросу в III квартале

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

"Решение совета директоров отражает сохраняющийся высокий уровень неопределенности на рынке жилой недвижимости и соответствует консервативной финансовой политике группы. Подобная мера носит временный характер и направлена на поддержание высокой финансовой гибкости с учетом обширной программы стратегического развития, - отметил глава "Самолета" Антон Елистратов. - Менеджмент подтверждает приверженность группы существующей дивидендной политике и с учетом рыночной динамики намерен предложить совету директоров вернуться к вопросу о дивидендных выплатах в III квартале 2023 года".

По итогам I квартала 2022 года "Самолет" выплатил 2,5 млрд рублей, еще столько же за I полугодие. В качестве альтернативы финальным дивидендам "Самолет" собирается провести buyback на сумму до 10 млрд рублей до конца 2023 года.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.