Акционеры "Самолета" утвердили решение не платить финальные дивиденды за 2022 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "Самолет" на годовом собрании 30 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

Ранее глава "Самолета" Антон Елистратов объяснял, что решение "отражает сохраняющийся высокий уровень неопределенности на рынке жилой недвижимости". Менеджмент с учетом рыночной динамики намерен предложить совету директоров вернуться к вопросу о дивидендных выплатах в III квартале 2023 года, говорил он.

По итогам I квартала 2022 года "Самолет" выплатил 2,5 млрд рублей, еще столько же за I полугодие. В качестве альтернативы финальным дивидендам "Самолет" собирается провести buyback на сумму до 10 млрд рублей до конца 2023 года.

Совет директоров "Самолета" по итогам годового собрания остался в прежнем составе: акционеры и их представители Дмитрий Голубков, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский, гендиректор Антон Елистратов, глава бизнес-юнита "Страна" Александр Прыгунков, а также независимые директора Станислав Шекшня, Оскар Хартманн, Екатерина Соколова и Максим Спиридонов.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в России по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.