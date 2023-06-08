"АвтоВаз" представил новую модель Lada Vesta Aura

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" представил новую модель автомобиля – Lada Vesta Aura, которая является удлиненной версией Lada Vesta. Об этом сообщил журналистам глава автопроизводителя Максим Соколов.

"Сейчас мы представили новинку этого форума – автомобиль Lada Vesta Aura – удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников", - сказал Соколов в кулуарах выставки "Евразия - наш дом".

Как пояснили в "АвтоВАЗе", автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Салон Lada Vesta Aura удлинен на 25 см.

Соколов отметил, что "АвтоВАЗ" рассчитывает на спрос на новую модель со стороны госорганов. "Если, конечно, будет гарантированный спрос и корректировка нашего законодательства: чтобы не только прямая закупка была возможна необходимой высоколокализованной техники, но и в том числе лизинг, аренда, оказание транспортных услуг, когда идет за счет бюджета использование российских автомобилей", - сказал Соколов.