"АвтоВАЗ" запланировал восстановить в сентябре производство Lada Largus

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" рассчитывает в сентябре восстановить производство Lada Largus, сообщил президент компании Максим Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) .

"Мы уже в сентябре рассчитываем восстановить производство еще одной очень важной, популярной модели как для жителей, так и для бизнеса – Largus", - сказал Соколов (видео размещено в официальном телеграм-канале правительства Самарской области).

Выпуск Largus был приостановлен в августе 2022 года.

Сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует увеличить объемы производства с сентября на первой линии конвейера (сборка Lada Vesta NG - ИФ) на 28%, с января 2024 года – на 40%.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2023 год, утвержденный советом директоров компании, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.