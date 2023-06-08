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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Власти Крыма пообещали компенсировать затраты рисоводов из-за прекращения подачи воды

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Крымские производители риса, засеявшие поля после возобновления работы Северо-Крымского канала и лишившиеся днепровской воды после разрушения Каховской ГЭС, получат компенсацию из бюджета, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам в четверг.

"Под удар попадает рисовое хозяйство – 3,2 тыс. га высажено. Но мы приняли решение, что полностью компенсируем все затраты, которые понес производитель", - сказал Аксенов.

Он добавил, что подача воды для других культур будет вестись в 2023 году из накопленных запасов.

"Подача на орошение будет осуществляться на площади в целом около 60 тыс. га по различным культурам, которые требуют гораздо меньшего объема воды, из пяти водохранилищ на территории республики", - сообщил Аксенов.

Глава республики уточнил, что эти водохранилища сейчас наполнены более чем на 80%, причем водой из Северо-Крымского канала.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обезвоживание Северо-Крымского канала после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС ударит по рисоводческой отрасли, которую с прошлого года восстанавливают на Крымском полуострове. При этом власти региона отмечают, что проблем с водоснабжением населения и предприятий на полуострове нет.

Как сообщалось, в ночь на вторник разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов, а также навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывала электроэнергию с 2022 года.

Возможность выращивать рис в Крыму напрямую зависит от работы Северо-Крымского канала, предназначенного для водоснабжения засушливых зон полуострова. Канал использовался для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, а также в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Украина после вхождения Крыма в 2014 году в состав РФ перекрыла полуострову подачу днепровской воды. Российские военные в феврале 2022 года разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. К концу марта канал в Крыму заполнился днепровской водой. В 2023 году аграрии Крыма планировали засеять около 3 тыс. га и собрать около 20 тыс. тонн риса.

Крым Сергей Аксенов
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