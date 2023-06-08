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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Аналитики ждут, что доля ВИЭ в электрогенерации Испании превысит 50% в 2023 году

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Испания доведет долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме электрогенерации до более чем половины в 2023 году, прогнозирует консалтинговая компания Rystad Energy.

Испания первой из пяти ведущих европейских потребителей электроэнергии превзойдет уровень в 50% для ВИЭ, опередив Францию, Германию, Италию и Великобританию, говорится в пресс-релизе.

Rystad Energy указывает на значительный объем испанских инвестиций в мощности солнечной и ветряной генерации за последние десять лет. В частности, страна одной из первых начала осваивать наземную ветрогенерацию, на которую в ней теперь приходится более 20% совокупной выработки.

Гидроэлектростанции производят сегодня около 10% всего электричества в Испании, тогда как ранее они были для нее главным источником возобновляемой энергии. Кроме того, Испания планирует к 2035 году свернуть атомную электрогенерацию.

Успехи страны в области ВИЭ привели к снижению цен для потребителей, пишет Rystad. Так, средние тарифы на электроэнергию во Франции в этом году на 34% выше, чем в Испании.

Rystad Energy Испания
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