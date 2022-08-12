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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Германская RWE увеличит использование угля в энергогенерации из-за снижения поставок газа из РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Германский энергетический гигант RWE AG планирует увеличить использование угля в энергогенерации в краткосрочной перспективе на фоне снижения поставок газа из РФ, заявил главный финансовый директор Майкл Мюллер в интервью для CNBC.

При этом компания по-прежнему нацелена на достижение нулевых вредных выбросов к 2040 году, отметил Мюллер.

"RWE поддерживает правительство Германии и другие европейские правительства в вопросе управления энергетическим кризисом. Поэтому мы дополнительно увеличим угольные мощности, чтобы справиться с ситуацией", - заявил он.

В прошлом месяце Еврокомиссия одобрила план по сокращению потребления газа на 15% к весне 2023 года, который в том числе предполагает меры по временному переходу на уголь, нефть или атомную энергетику.

RWE планирует с октября задействовать три ТЭС, работающие на буром угле, в общей генерации электроэнергии. На сайте компании отмечается, что бурый уголь, считающийся наиболее вредным для окружающей среды энергоресурсом, "сохраняет надежность до сих пор". RWE в год добывает миллионы тонн этого вида угля.

"То, что сейчас происходит, мы надеемся, является краткосрочной проблемой, при которой нам необходимо обеспечить безопасные поставки", - отметил Мюллер. "И именно поэтому мы считаем своим долгом поддержать правительство Германии в восстановлении мощностей (электрогенерации - ИФ) в краткосрочной перспективе (...) Так, небольшой период времени нам необходимо будет дополнительно задействовать уголь, однако следует прояснить, что мы также будем ускорять программу по задействованию ВИЭ, чтобы выполнить наши долгосрочные цели", - добавил он.

RWE в первом полугодии инвестировала порядка 2 млрд евро в расширение производства электроэнергии из ВИЭ, сообщила компания в полугодовой финансовой отчетности. До конца текущего года она планирует инвестировать еще более 3 млрд евро в развитие этих мощностей.

Германия RWE
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