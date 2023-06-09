ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,5% и "жесткого" сигнал от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), ряд экономистов допускали ужесточение риторики ЦБ.

ЦБ допускает в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает регулятор.

"Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса", - сообщает Банк России.

"Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных", - говорится в заявлении.

ЦБ в очередной раз отмечает, что "на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда".

"Безработица вновь обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат", - говорится в сообщении.