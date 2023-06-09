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Рубль не изменился к доллару и евро на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении ЦБ РФ в шестой раз сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.

К 13:32 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 82,565 руб., что на 3 копейки выше уровня на 13:29. Евро повысился до 88,9175 руб. (+4,5 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

ЭкономикаЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовыхЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовыхЧитать подробнее

"Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее, отмечает ЦБ РФ.

Решение ЦБ РФ совпало с прогнозами. Аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5%.

На предыдущих пяти заседаниях (в октябре, декабре, феврале, марте и апреле) совет директоров Банка России ставку также не менял.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 июля 2023 года.

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